خالد الجندى: دعم وزير الأوقاف والمفتى لشيخ الأزهر يثبت قوة مصر تجاه فلسطين

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المؤسسة الدينية عن بكرة أبيها، دائمًا تضرب المثل على المواقف الدينية والقومية والوطنية والانتمائي للعروبة وللإسلام، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يدعمان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

دعم الأزهر للقضية الفلسطينية

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن دعم وزير الأوقاف والمفتي لمواقف شيخ الأزهر يثبت قوة موقف مصر تجاه فلسطين.

وتابع: "الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية على رأس وفد من قيادات الوزارة يضم الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أيمن أبوعمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك لتأكيد دعمهم لمواقف فضيلته تجاه القضية الفلسطينية".



جرائم الاحتلال

استطرد: "وزير الأوقاف أكد المواقف الثابتة للأزهر والأوقاف والإفتاء برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لتصفية قضيتهم، وأن سيناء خط أحمر، كما أكد رفض كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني، واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل، وسياسة الحصار والتجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة".

