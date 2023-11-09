خالد الجندى: التعدد فى الإسلام مباح وللزوجة حرية اختيار البقاء أو الانفصال

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التعدد في الزواج أباحه الدين الإسلامي ولكن ليس هناك وجوب في تحقيقه، حيث حلل الدين الإسلامي التعدد في الزواج لأسباب واضحة، ولكن من حق الزوجة أن تقبل العيش بهذا الزواج الثاني أم لا.

التعدد في الإسلام

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن سيدنا عليًا رضي الله عنه وأرضاه عندما نوى أن يتزوج على السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تسلل للنبي بعض مشاعر الأبوة، ولكن في النهاية لم يستطع النبي أن يحلل حرامًا أو يحرم حلالًا على الإطلاق، لذا كان القرار بيد سيدنا علي كاملًا.

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن تجتمعا السيدة فاطمة تحت سقف واحد من ابنة أبوجهل لرغبة سيدنا علي من الزواج بها، معبرًا: "النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الغيرة على بناته ولكن كانت غيرته بالحق والدين والشرع".

غيرة النبي على آل بيته

وتابع: "لا يجب أن نجبر الفتاة على القبول بأن يتزوج زوجها وتقبل بذلك أو يقبل أبوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم غار على ابنته عندما رغب سيدنا علي الزواج على قرة عينه ابنته فاطمة".