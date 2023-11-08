خالد الجندى: الدول الغربية لديها ازدواجية غير مقبولة فى حقوق الإنسان

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدول الغربية التى تتحدث عن حقوق الإنسان، لديها ازدواجية غير مقبولة على الإطلاق، حيث يتم الحديث عن الجاني الإسرائيلي بتعاطف شديد عكس الحديث عن شهداء غزة.

حقوق الإنسان وازدواجية المبادئ

وأكد خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب طرح سؤال واضح وهو من يأتي بحق الأطفال الأيتام والزوجة المترملة، والأم الثكلى، وحق العائلة والأسرة التى دُمرت وحُرمت من أبنائها؟، من يأتي بحقوق هؤلاء ممن تطاول على حقوقهم؟".

ازدواجية الغرب

وتابع: "أنه إذا كنا نفكر فى حق القاتل فأين حق المقتول؟ وإذا كنتم تفكرون في حق السارق فأين حق المسروق؟، هذه ازدواجية غير مقبولة من الدول الغربية التى تتحدث باسم حقوق الإنسان".