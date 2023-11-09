الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة نهائي كأس مصر 2024

كأس مصر
كأس مصر

تأهل نادي الزمالك للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2022-2023 بعد الفوز على فريق بيراميدز، في المباراة التي جمعتهما أمس.

وحقق الزمالك انتصارًا صعبًا على نظيره بيراميدز في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعتهما أمس على ستاد المقاولون العرب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 4 ركلات مقابل 3 بعدما تعادل الفريقان في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وضرب الزمالك موعدًا مع النادي الأهلي في المباراة النهائية للبطولة، والذي تأهل على حساب فريق إنبي بعد الفوز عليه في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة بثلاثة أهداف دون رد.

ويبحث عشاق كرة القدم في مصر عن موعد المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2024 بين الأهلي والزمالك.

موعد نهائي كأس مصر 2024

وحدد اتحاد كرة القدم المصري يوم 13 مارس 2024 موعد للمباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر عن موسم 2022-2023.

الزمالك بدأ مشواره في بطولة كأس مصر بمواجهة فريق بروكسي في دور الـ32 وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين، ثم واجه فريق فاركو في دور الـ16 وانتصر عليه بثلاثة أهداف لهدف ليواجه المقاولون العرب في ربع النهائي ويسحقه بستة أهداف لهدف، وبعدها عبر بيراميدز في نصف النهائي للمباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلى والجونة بدورى نايل والقنوات الناقلة


أما الأهلي، ففاز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف دون رد، ثم واجه فريق الداخلية في دور الـ16 وانتصر عليه بهدفين دون رد وبعدها لعب ضد فريق المصري في ربع النهائي وهزمه بهدفين لهدف، قبل أن يلتقي إنبي في نصف النهائي ويهزمه بثلاثة أهداف دون رد.

وحقق النادي الأهلي لقب كأس مصر في النسخة الماضية على حساب فريق بيراميدز بعد الفوز عليه في المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف.

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