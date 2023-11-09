الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لهذه الأسباب.. الأهلي يرفض التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك

محمد صبحي
محمد صبحي

تحفظ مسئولو النادي الأهلى على فكرة التعاقد مع محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، والذي عرضه الأخير للبيع بقرار من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، عقب خروجه من معسكر الفريق قبل لقاء زد في الدوري.

 وكشف مصدر بالأهلي، أن بعض الوسطاء عرضوا فكرة الاستعانة بمحمد صبحي في صفوف الأحمر الموسم المقبل، ليكون مع الثنائي محمد الشناوي ومصطفي شوبير، مع إعارة حمزة ومصطفى مخلوف. 

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن إدارة الكرة استطلعت أراء البليجكي ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلى والذي رفض فكرة التعاقد مع حارس جديد فى ظل وجود الرباعى محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وأكد أن هناك رفض من بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي ضم الحارس بعد فشل المفاوضات معه أثناء إعارته لنادي فاركو، وكان هناك شرط جزائي لرحيله ولكنه ظل يماطل مع الأهلي قبل عودته مجددًا للزمالك.

الأهلي يحدد موعد الزيارة الرسمية لمقر الزمالك 

 من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تحديد موعد الزيارة الرسمية إلى مقر نادي الزمالك عقب انعقاد الجمعية العمومية للأهلي، تلبية لدعوة مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وكشف مصدر مسئول أن المجلس الأحمر ينتظر وصول الخطيب إلى القاهرة يوم ١٥ نوفمبر الجاري استعدادا لعقد الجمعية العمومية للنادي المقرر لها يوم١٧ من نفس الشهر.

وأضاف المصدر أن الزيارة كان مقررا القيام بها الأسبوع الماضي لكن خروج الفريق الأول بالنادي الأهلي  من بطولة الدوري الافريقي وسفر الخطيب لاستكمال برنامجه العلاجي حال دون اتمامها

وأشار المصدر إلى أن الزيارة تاتي في إطار عودة العلاقات الودية بين الناديين بعد فترة عصيبة من الشد والجذب والخلافات التي وصلت إلى ساحات القضاء قبل اختيار مجلس جديد من قبل الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

الاهلى الزمالك محمد صبحى ميشيل يانكون محمد الشناوي مصطفى شوبير

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