وزير فلسطينى سابق: الضفة الغربية تتعرض لعدوان إسرائيلى من قبل طوفان الأقصى

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الضفة الغربية تعاني معاناة مزدوجة، تارة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يهاجم المخيمات ويداهم المدن والقرى بلا أي تحفظ وبلا سبب لمجرد إلقاء الرعب في نفوس الفلسطينيين، مؤكدًا أنها تتعرض لعدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي من قبل عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف وزير الإعلام الفلسطيني السابق، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المستوطنين الأكثر شراسة من أي قوة على وجه الأرض يتناوبون مع الاحتلال في الأعمال ضد الضفة الغربية، مؤكدًا أنه لا توجد أي إنسانية في داخلهم حيث أنهم إذا رأوا أي بيت فلسطيني جميلًا يحرقوه ويخربوا شجر الزيتون ويقتلعوه.

وأوضح وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أن الضفة الغربية تحت هذا الوضع منذ سنوات، ولكن صخب الحرب على غزة أبعد الإعلام قليلًا عن الضفة، إذ يوجد فيها معركة حقيقة متواصلة حوّلت حياة الناس فيها إلى جحيم وخوف دائم على ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق النتيجة المرجوة، ولكنه يريد أن يرى الفلسطينيين مستسلمون لهم ومسلمين لهم بأرضهم وممتلكاتهم وأرواحهم.