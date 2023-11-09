الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: كل ما تشتهيه أنفس المؤمنين يتوفر لهم بالجنة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، إن الجنة بها كل شيء يشتهيه المؤمن، لذا يمكن القول أن الجنة بها الكثير من الكتب المختلفة إذا اشتهت الأنفس لها في الجنة.

الفوز بالجنة 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الدين الإسلامي لن تنتهي أفكاره ومقتنياته الثمينة التي كلما بحث عنها العلماء وجدوها ووجدوا أضعاف ما اشتهوا من معلومات قيمة، حيث لم يترك الدين الإسلامي أي تفصيلة في الحياة دون الحديث عنها بكل وضوح.

دار المؤمنين

وأضاف في حديثه، أن الجنة هي مقر المؤمنين، وهذا المكان يستحق أن يبذل الجميع كل ما بوسعهم من أجل النيل بها في الآخرة، حيث فيها يتم النظر إلى الله سبحانه وتعالى ويمكن الجلوس بجوار أطهر البشر سيدنا محمد صلى الله وعليه وسلم، لذا يمكن القول أن الجنة بها كل ما يخطر على أنفس البشر، كما أنها يوجد بها كل ما كان يتعلق به المؤمن في الدار الدنيا.

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي الجنة دار المؤمنين

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