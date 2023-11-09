الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود تنمية الثروة السمكية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آخر مستجدات إنهاء عقود تراخيص المزارع السمكية للصيادين في نطاق محافظة بورسعيد وكذلك تحصيل الإيجارات المستحقة عليها وأيضًا جهود تقنين الأراضي لواضعي اليد الجادين، وتسليم عقود منتفعى سهل الحسينية، ومستحقات الدولة لدى الغير.

مشروعات القطاع الزراعي 

ناقش الجانبان أيضًا سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية لأبنائها، فضلًا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وفي نهاية الاجتماع، وجَّه محافظ بورسعيد، الشكر لوزير الزراعة، على متابعته المستمرة لكل الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، تماشيًا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على الأصعدة كافة، فضلًا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.

وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود تنمية الثروة

مواد متعلقة

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

البيت الأبيض: نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة فى وقت قريب

إسماعيل هنية يبحث مع الوزير عباس كامل فى مصر الأوضاع فى غزة

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

استغل غياب والدتها.. الإعدام شنقًا لعامل هتك عرض ابنته فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس