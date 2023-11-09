وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود تنمية الثروة السمكية

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آخر مستجدات إنهاء عقود تراخيص المزارع السمكية للصيادين في نطاق محافظة بورسعيد وكذلك تحصيل الإيجارات المستحقة عليها وأيضًا جهود تقنين الأراضي لواضعي اليد الجادين، وتسليم عقود منتفعى سهل الحسينية، ومستحقات الدولة لدى الغير.

مشروعات القطاع الزراعي

ناقش الجانبان أيضًا سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية لأبنائها، فضلًا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وفي نهاية الاجتماع، وجَّه محافظ بورسعيد، الشكر لوزير الزراعة، على متابعته المستمرة لكل الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، تماشيًا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على الأصعدة كافة، فضلًا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.