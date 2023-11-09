مغنية الراب اللبنانية "لافتا" تطرح أغنية Aint The Same

طرحت مغنية الراب البريطانية اللبنانية لافتا، أحدث أعمالها الغنائية "Aint The Same" على طريقة الفيديو كليب.



وتتعاون خلال الأغنية مع المنتج الموسيقي العالمي جي جي، المرشح لجائزة الجرامي، ويمزج العمل بين الإيقاعات الشرقية والتوزيعات الإلكترونية الغربية.



وتمهد عبر هذا الإصدار لألبومها الموسيقي الجديد الذي تطلقه بالتعاون مع شركة الإنتاج العالمية"MDLBEAST Records"، التي تبنت موهبتها وتسعى لإطلاقها بجولة حفلات عالمية بين أوروبا والشرق الأوسط.



وخطت “لافتا” أولى خطواتها العالمية مؤخرا، من خلال فوزها بجائزة One To Watch من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كأفضل موهبة صاعدة لعام 2023 ضمن جوائز الموسيقى المستقلة "AIM" لهذه السنة.

كما تأتي أغنية "ليس نفس الشئ" وسط انتعاشة فنية تعيشها الرابر اللبنانية حاليا، بعد نجاح حفلها الجماهيري في السعودية إبان مشاركتها في مهرجان "هي هب" في الرياض، كما تعقب جولة حفلاتها البريطانية التي مرت خلالها بين مانشستر وبرمنغهام ولندن.