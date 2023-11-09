جيش الاحتلال: طائرة مسيّرة أصابت أحد المبانى فى إيلات

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، مساء الخميس، أن طائرة مسيّرة أصابت أحد المباني في مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال عبر منصة "إكس": "قبل قليل أصابت طائرة بدون طيار مبنى مدنيًا في مدينة إيلات، ولا تزال هوية الأداة وتفاصيل الحدث قيد التحقيق"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت أفادت أنباء متطابقة بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة إيلات، دون انطلاق صافرات الإنذار.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل"، أن شرطة الاحتلال تحقق في ما إذا كان الانفجار هو "حادث أمني مشتبه به"، قبل أن تطلب من المستوطنين الابتعاد عن منطقة المدرسة التي وقع فيها الانفجار الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقطات كاميرات المراقبة بالقرب من المدرسة، بينت سماع طنين ربما من طائرة بدون طيار، قبل الانفجار.

فيما قالت قناة 14 الإسرائيلية، إن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة تجاه كيان الاحتلال، خلال الأيام الماضية وزعم جيش الاحتلال أنه جرى اعتراضها.

وقالت قوات الاحتلال: إنها تحقق في مصدر إطلاق الطائرة المسيرة.



حماس: دمّرنا 136 آلية للاحتلال

تجدر الإشارة إلى أن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلن، أمس، توثيق تدمير 136 آلية للاحتلال في محاور التوغل في غزة، مشددًا على أن صفقة التبادل هي المسار الوحيد لحل قضية الأسرى.

وقال أبو عبيدة، في خطاب له، من قلب معركة طوفان الأقصى في يومها الثالث والثلاثين نعلن بعون الله تعالى عن استمرار مجاهدين في القتال والتصدي للعدوان الصهيوني في كل محاور المناورات البرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة وفي جنوب مدينة غزة وفي شمال قطاع غزة.

وأضاف: وثقنا بعون الله، ومنذ بدء العدوان البري الصهيوني حتى الساعة، تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية تدميرًا كليًا أو جزئيًا وإخراجها عن الخدمة من القوات التي دفع بها هذا العدو المرتعد إلى جزء من مساحة قطاع غزة.