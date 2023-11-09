النجمة.. الرمز الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يتصدّر "إكس"

تصدَّر هاشتاج "رمز النجمة" منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية، اليوم الخميس.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا بعنوان (#رمز_النجمة)، بعد إعلان الرمز الإنتخابي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وجاء رمز الرئيس عبد الفتاح السيسي (المرشح الرئاسي للفترة الانتخابية الجديدة) ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا على منصة التدوينات، خلال الساعات الأخيرة.

وقدم الكثيرون من رواد التواصل الاجتماعي، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه فترة رئاسية جديدة، مُشيدين بدوره في الحفاظ على مصر وأمنها القوميّ.

ويترقب المصريون موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية الجديدة، ومعرفة اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى عدد اللجان الانتخابية ومقرّاتها في القرى والمحافظات.

ويحتل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قائمة الأكثر بحثًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، كما تصدّرت الصور والهاشتاجات الداعمة له على كافة الوسائل البحثية.

القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية.

ونشرت الهيئة قرارها الذي حمل رقم 28 لسنة 2023 في جريدتيِّ "الأخبار" و"الجمهورية"، حيث نص في مادته الأولى: "تُحدد القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبر المقبل، حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر".

الرموز الانتخابية للمرشحين الرئاسيين

وجاءت القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية كالتالي:

- رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

- رمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران.

- رمز "النخلة" للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة.

- رمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.