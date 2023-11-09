محافظ بورسعيد: وصول العمل فى إنشاء سوق خديجة الحضارى لمراحل متقدمة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة كل الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

وأكد محافظ بورسعيد مواصلة أعمال إنشاء السوق الحضارية لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منطقة خديجة "ا، ب"، والتي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضارية لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يتابع العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية

وفي شأن آخر، تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأجهزة المعنية، والشركات المنفذة للمشروع.

واستمع المحافظ لآخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء المصنع، وأشار المحافظ إلى أن مجمع الصناعات الثالث "٣ يوليو" بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها (مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية) بإجمالي 72 مصنعا بحد أقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

وشدد محافظ بورسعيد على الإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مؤكدا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

جانب من أعمال إنشاء سوق خديجة الحضاري

جانب من أعمال إنشاء سوق خديجة الحضاري

جانب من أعمال إنشاء سوق خديجة الحضاري

جانب من أعمال إنشاء سوق خديجة الحضاري