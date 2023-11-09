محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والأجهزة المعنية، والشركات المنفذة للمشروع.

واستمع المحافظ، لآخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء المصنع، وأشار المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها (مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية)، وذلك بإجمالي عدد ٧٢ مصنع بحد أقصى طبقًا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

وشدد محافظ بورسعيد، على الإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مؤكدًا أنه سيسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتوفير فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

جانب من الاجتماع