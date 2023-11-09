الطفل المعجزة أحمد تامر يشارك في المسابقة الدولية لحفظ القرآن

حرص أحمد تامر، الملقب بالطفل المعجزة، والذي قرأ القرآن الكريم أمام الرئيس السيسي، على المشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام الآن التصفيات المؤهلة لها.

وأحمد طفل في الصف الخامس الابتدائي من الشرقية حفظ القرآن الكريم وهو في عمر الـ5 سنوات، وخلال لقاءه في إحدي البرامج التلفزيونية في 2021، سمع صوته الرئيس السيسي وقام بمهاتفته علي الهواء مباشرة وأشاد بصوته العذب وحفظه للقرآن الكريم، ووعده بأن يتلو القرآن في أول مؤتمر رئاسي وشارك بالفعل في افتتاح فاعليات مؤتمر لـ القادرون باختلاف.

وأبهر الطفل المعجزة لجنة تحكيم المسابقة المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال، خلال قراءة القرآن اليوم، وذلك بعد اختياره نموذجا عشوائيا للاختبار، وتحقيقه نجاح كبير في الإجابة، والتي أكدت أنه حافظ جيد لكتاب الله، ومتميز في التجويد والترتيل.

وأكد الطفل سعادته بالمشاركة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، وأشار أنه اعتاد علي قراءة 5 أجزاء من القرآن الكريم في كل يوم، كما أن القرآن جعله من المتميزين في الدراسة الأزهرية، وحقق له نجاحات كبيرة في حياته، وعلق: لولا القرآن ما كنت تحدثت مع الرئيس ولا قرآت أمام الرئيس.

وقال أحمد إن مسابقة بورسعيد الدولية تفتح له الباب نحو قراءة القرآن أمام العالم أجمع، في وجود متسابقين من 60 دولة، مشيرًا أنه يطمح واثقا من توفيق الله عز وجل في الحصول علي المركز الأول بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في هذا العام، وسيبذل ما يملك من جهد تجاه ذلك.

الطفل احمد تامر

الطفل احمد تامر

الطفل احمد تامر