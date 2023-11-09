حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: استقبلنا 203 جهات مختلفة لأحزاب ونقابات وجمعيات وكيانات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن الحملة استقبلت 203 جهات مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعية ومؤسسة مجتمع مدني، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الحملة استقبلت 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطينى والسفير الفرنسى وسفير الاتحاد الأوروبى.

وأوضح: "استقبلنا عددا من الخبراء فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لم نغفل عن أبنائنا المصريين فى الخارج، حيث عقدنا معهم العديد من اللقاءات، واستقبلنا وفودا من سفراء بعض الدول الأوروبية للرد على أسئلتهم، وعقدنا لقاء موسعا مع السفير الفلسطينى كأبسط أنواع الدعم، وكان اللقاء الأقرب لقلوبنا لقاء الكيانات الشبابية".