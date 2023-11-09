ننشر أسماء مستحقي تعويض أعمال الإزالات بمنطقة ألماظة شرق القاهرة

نشر حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة كشفا بأسماء المستحقين بتعويضات منطقة ألماظة شرق القاهرة، وشمل الكشف أسماء كل المستحقين للتعويض والمقرر له صرفه بمكتب البريد التابع لكافة الأسماء.

وعوضت محافظة القاهرة قاطني منطقة ألماظة بسعر المتر السوقي، بعد أن قام خبير مثمن بتحديد قيمة المتر بالمنطقة، وتعتبر التطويرات القائمة ضمن أعمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ألماظة بمصر الجديدة وتحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

أسماء مستحقي التعويض

- سهام سعد بهجات السيد

- أمل محمد ابو المحاسن احمد

- إيهاب زكريا سد بهجت

- جيهان محمد حامد عثمان

- إبراهيم على

- ثروت رشدي جب الرب

- عايدة رشدي جاب الرب

- سهير رشدى جاب الرب

- فاطمة فوزى عبد الهادى

- نجاد فوزى عبد الهادى محمد

- حسن يوسف عبد ربه حسن

- ملك محمود اسماعيل رفاعى

- مريم محمود اسماعيل رفاعى

- فاطمه اسماعيل رفاعى

استمرار أعمال إزالة 66 عقارا بمنطقة ألماظة شرق القاهرة

وتابع اللواء حسام لبيب محمد خميس رئيس حي مصر الجديدة، أعمال إزالة المرحلة الثانية لعدد 66 عقارت بعد صرف التعويضات، فى إطار إعادة تخطيط المنطقة كتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، كما يتابع أعمال التعويضات والإزالات ومراجعة كافة الكشوف وتعويض المستحقين.

تخطيط منطقة ألماظة يأتي ضمن سلسلة للأعمال في المنطقة الشرقية

وكان الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد قال في تصريح سابق لـ"الدستور" إن أعمال الإزالة تتم بعد تعويض أهالي المنطقة التعويض العادل.

وأكد "صابر"، أنه يتم التعويض للمتر وفقا للقيمة السوقية للمتر لكل المستحقين، مشيرا إلى أنه إعادة تخطيط منطقة ألماظة يأتي ضمن سلسلة لأعمال محافظة القاهرة بالمنطقة الشرقية لإعادة تخطيطها.

تفاصيل قيمة التعويض عن المتر

وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقاري، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كاف للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ أنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.