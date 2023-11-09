"المصريين الأفارقة والأعمال السعودي" يوقعان اتفاقية للتعاون والعمل المشترك في إفريقيا

انطلقت في الرياض منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي العالمي الاقتصادي " العربي الافريقية" وذلك برعاية وحضور وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، وبمشاركة و بحضور رفيع ومميز لمجتمع المال والاقتصاد والدبلوماسي الافريقي والعربي.

وشهد فعاليات المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة، وكالتي كان منها اتفاقية بين جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، و بين مجلس الاعمال السعودي المصري وقعها عن الجمعية الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن مجلس الاعمال السعودي المصري السيد بندر العامري رئيس المجلس .

وتهدف هذه الاتفاقية بشكل عام إلى توحيد الجهود والرؤي والفعاليات، وقواعد البيانات والدراسات المشتركة، بين القطاع الخاص المصري الفاعل في الملف الإفريقي، وبين القطاع الخاص السعودي الذي يتجه بقوة للعمل وللتجارة والاستثمار في قارة إفريقيا.

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الشرقاوي: المجتمع المدني والقطاع الخاص في مصر والسعودية قادران علي النجاح في إفريقيا

ومن جانبه صرّح الدكتور يسري الشرقاوي، عقب توقيع الاتفاقية باننا نؤكد حرصنا الشديد ان نكون ظهيراً فاعلاً في المعادلة الاقتصادية خلف توجهات القيادة السياسية في البلدين، وأن التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم تحديات غير مسبوقة تجعلنا كقطاع خاص حريصين كل الحرص على الحفاظ على أعمالنا، وتنميتها في استثمارات عربية وإفريقية بينية وعابرة للحدود، تجعل تواجدنا بمشروعاتنا وشركاتنا فاعلاً في العمق الافريقي .

نستهدف خطة عمل مشترك بوابتها مصر

وأعرب "الشرقاوي"، عن أمله في ان ننفذ مع مجلس الأعمال السعودي المصري خطة فيما بيننا تستهدف توسيع التعاون والخروج المشترك للعمل في القارة الإفريقية، سواء في قطاعات الامن الغذائي أو الطاقة أو البينية التحتية او الرقمية وهذا ما شملته جلسات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في الرياض وما دار في حواراتنا ودوائر الاهتمام حول الفرص المستقبلية وكيفية العمل المشترك عليها.

وأضاف نحن نعلم جيدا بعد العمل الجاد في القارة لمدة 3 سنوات متواصلة بالتحديات وكيفية التغلب عليها تدريجيا، خاصة أن علاقتنا الآن مع الدول الإفريقية أصبحت أفضل بكثير فيما يتعلق بمفردات الاستثمار والتجارة، وهذا يعكس فهمنا للأسواق الإفريقية واحتياجاتها.

العالم يعلم أن إفريقيا هي الملاذ الآمن والحل للخروج من العديد من الأزمات

وأشار "الشرقاوي"، إلى أن هذه المرحلة الهامة في تاريخ الاقتصاد العالمي تجعلنا ندرك أن العالم يعلم أن إفريقيا هي الملاذ الآمن والحل للخروج من العديد من الأزمات، ونحن نؤمن تماما أن النجاحات القادمة ستأتي من خلال التكاملية وليس التنافسية السطحية، وأن تكاملية القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري والسعودي قادران معا على النجاح في الملف الإفريقي.

وأشار إلي أننا نؤمن تمام الأمان ان النجاحات القادمة والخروج من الازمات سيتأتى من خلال التكاملية وليس التنافسية بمفهومها السطحي وهذه المنهجيات الجديدة ستساعدنا علي تحقيق اهدافنا المشتركة بشكل مضمون ، وان تكاملية القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري والسعودي قادران معا علي النجاح في الملف الافريقي لا سيما ان كلا البلدان لديهم اعمال بدأت بالفعل في القارة وستستمر بقوة.