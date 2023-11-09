الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 9 آلاف طن و593 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 593 شاحنة و68 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و358 شاحنة و56 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 235 شاحنة و12 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PROFESSOR WENGER  قادمة من الهند لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة العبارة القاهرة  فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول/ سفر) للسفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1715 طن بضائع و225 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى: آيلة، أور، بريدج وكوين نفرتيتي.  

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ATHENAI لشحن دقيق  ومغادرة السفينة إنجي متجهة إلى جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1125 راكبًا بموانيها.

ميناء موانئ البحر الاحمر وزارة النقل وزير النقل

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