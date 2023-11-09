وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع رئيس معهد «جوستاف روسى» الفرنسى لعلاج الأورام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع البروفسور فابريس بارليزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمعهد القومي الفرنسي للأورام «جوستاف روسي»، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المعهد، و«ريمي تيوليه» مدير العلاقات الخارجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع «المصري - الفرنسي» المشترك، والخاص بإنشاء أول فرع لمعهد «جوستاف روسي» خارج فرنسا.

مستشفى «هرمل»

وأكد «عبدالغفار» أنه من المقرر بدء العمل بالمشروع في بداية العام المقبل، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سيتم إنشاؤه في مستشفى دار السلام «هرمل» المتخصص في علاج الأورام، موضحا أنه بموجب اتفاقية التعاون سيكون المركز المقام داخل مستشفى «هرمل» هو الوحيد لـ«جوستاف روسي» خارج فرنسا، والمركز الرئيسي في إفريقيا، والشرق الأوسط، ومنطقة الخليج العربي.

وأضاف «عبدالغفار» أنه عقب انتهاء الاجتماع، قام الوزير بجولة تفقدية داخل مقر «جوستاف روسي» زار خلالها قسم الأشعة التداخلية، ووحدة العلاج الإشعاعي، واطلع على آلية العمل، كما تفقد مركز البحث العلمي بالمعهد.

وتابع المتحدث الرسمي أن الوزير حرص على تفقد الصيدلية الإكلينيكية، واطلع على ميكنة صرف وتخزين الأدوية، كما اطلع الوزير على تقنية الربوت الجراحي، إلى جانب تفقد قسم الإقامة الداخلية بالمعهد.

اللقاحات

وفى سياق اخر، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة، من خلال التعاون مع الشركاء الصينيين.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى العالمي الثاني للإنتاج المحلي، الذي عقد في هولندا، أن وزارة الصحة والسكان، تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتلبية الطلب المحلي على اللقاح، والعمل بلا كلل لتكون مصر مركزا لإنتاج اللقاحات في المنطقة.

وأعرب وزير الصحة والسكان عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام الذي يستضيف تجمعا كبيرا من وزراء الصحة والخبراء وأصحاب المصلحة، من مختلف دول العالم، متقدما بالشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لجهوده النبيلة في تنظيم هذا المنتدى للبناء على التقدم المحرز في المبادرة العالمية للإنتاج المحلي الذي عقد عام 2021.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار: وباء كورونا كشف قبل 3 سنوات، عن ثغرات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، كما كشف عن عدم المساواة بين الدول في الاستعداد الصحي، وفي الوصول بالوقت المناسب إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، خاصة في بعض البلدان التي تخلفت عن الركب وأصبحت أكثر عرضة للمعاناة على المدى الطويل.

وزير الصحة يعقد اجتماعا مع رئيس معهد �جوستاف روسي