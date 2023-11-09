لاستصلاح 120 ألف فدان.. محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد مبادرة "ازرع"

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفد مبادرة "ازرع" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور ماجد بولس، مسئول التنمية الريفية بالهيئة، والدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور مجد المرسي، مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وبحث المحافظ سبل التعاون والتنسيق لدعم المزارعين من خلال البرامج التي تقدمها المبادرة، والتي تستهدف زراعة مليون فدان من محصول القمح في ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية بما فيها الوادي الجديد.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة ١٢٠ ألف فدان بنطاق المحافظة؛ من خلال حزمة من التدخلات الأساسية تشمل توفير تقاوي مُدعمة ومعتمدة من وزارة الزراعة، وتنفيذ مدارس حقلية ومتابعة فنية للحقول.

المحافظ: تمويل ٦٥ مشروعًا بتكلفة ٥.٤ مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي

صرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بلغ ٦٥ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٥.٤ مليون جنيه، وفرت ١٣١ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على دعم كل الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كل التسهيلات الممكنة.

يُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ ٧٠٥٩ مشروعات، بقيمة ٦٠٧ ملايين جنيه بإجمالي عدد ١٤ ألفًا و٤٠٢ فرصة عمل.