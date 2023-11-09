الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طيران الاحتلال يقصف مسجدًا فى خان يونس واستشهاد 6 فلسطينيين جنوب غزة

طيران الاحتلال يقصف
طيران الاحتلال يقصف مسجد

قصف طيران الجيش الإسرائيلي مسجد المصطفى بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

فيما أكدت وكالة أنباء فلسطين الرسمية، استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبوخاطر في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

 

بالإضافة إلى استهداف منزل من الطيران الحربي لقوات الاحتلال بجوار مسجد رياض الصالحين وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

 

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة، بالإضافة لاستهداف منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

 

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلًا في مخيم جباليا وسوته بالأرض على رءوس من فيه، وما زالوا تحت الأنقاض.

 

قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية حقيقية

وفي وقت سابق قال اللواء دياب لوح، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إنه سمع الكثير من الأحاديث الدولية الخاصة المتعلقة بتطبيق هدنة إنسانية في غزة  لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية، وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، ودعوات لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، دون وجود أي تنفيذ على أرض الواقع.


وأكد اللواء دياب لوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور، أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية حقيقية، معبرًا: "ما يزيد على 2.3 مليون مواطن بدون كهرباء أو ماء، إسرائيل لا تسمح بوصول المساعدات إلى الشمال، وتم تدمير ألواح الطاقة الشمسية وآبار وخزانات المياه، وكل ما يمكن أن يمد المواطن الفلسطيني بأية مقومات الصمود على الأرض".

خان يونس قطاع غزة مخيم جباليا إسرائيل طوفان الأقصى

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