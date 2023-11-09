لماذا طلبت كلية الآداب من الأزهر الاستعلام عن شهادة طه حسين؟.. وثيقة تكشف

في الخامس من ديسمبر1910م؛ توجه طه حسين أو الشيخ طه الطالب بالجامعة الأزهرية إلي قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة لدراسة اللغة العربية.



بعد قبول طه حسين بالجامعة المصرية.. كانت اللغات التي يتقنها العربية وقليل من الفرنسية؛ بحسب الوثائق التي حصلت عليها "الدستور" من الملف التذكاري النادر لمجلة "أوراق كلاسيكية" والصادرة عن قسم الدراسات اليونانية واللاتينية عام 1995 تحت إشراف الاستاذ الدكتور أحمد عتمان؛ ونعيد قراءاتها بمناسبة مرور نصف قرن على وفاته (1973_2023).

الجامعة تخاطب الأزهر للتأكد من شهادة طه حسين لعدم استدلالها علي جهة انتسابه لها



في شهر ديسمبر 1911 ارسل سكرتير الجامعة المصرية مكاتبة إلي شيخ الجامعة الأزهرية يستعلم فيها عن بعض الطلبة للتأكد من أنهم حاملون علي شهادات من الأزهر أو مقيدون به لتقرير قبول انتاسبهم بالجامعة المصرية وكان من بينهم الطالب طه حسين.



وفي 28 مارس 1912 عاود سكرتير الجامعة مخاطبة شيخ الأزهر مرة ثانية للتأكد من موقف طه حسين الذي لم يستدل عليه لعدم ذكر جهة انتسابه للأزهر، بعد أن تأكدت الجامعة من جهة انتساب الطلاب موسي عمران، ومحمد حسن، نايل المرصفي، وغيرهم.. وقتها رد الأزهر علي الجامعة بتأكيد انتسابه.

طه حسين يطلب امتحان خصوصي في عدد من المواد بالجامعة

بعد أن استتب وضع طه حسين بالجامعة، تقدم بطلب إلي رئيس الجامعة المصرية في 24 أبريل 1912 لأداء امتحان خصوصي في الدروس التي ألقيت في الجامعة المصرية في"مقارنة اللغات"في سنتي 1910 الداخلة في 1911، و1911 الداخلة في 1912.

بعد أداء امتحاناته؛ دأب طه حسين على حضور دروسه بالأزهر والجامعة المصرية حتى سنة 1914، وهي السنة التي نال فيها شهادة الدكتوراة عن أطروحته «ذكرى أبي العلاء» والتي أثارت ضجة في الأوساط الدينية، وفي ندوة البرلمان المصري اتهمه أحد أعضاء البرلمان بالمروق والزندقة والخروج على مبادئ الدين الحنيف.

وقتها صدرت أوامر من شيخ الأزهر للجنة الفاحصة بعدم منح طه حسين درجة العالمية مهما كانت الظروف.