سمير فرج: الرئيس الأمريكي يتبنى حل الدولتين ويجب استغلال ذلك

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعّم إسرائيل لتدمير حماس في بداية الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن السياسة المصرية استطاعت تحويل فكرة الوقوف ضد مصالح الفلسطينيين لدعم دولي، وهذا ما ظهر في تصريحات ماكرون بأنه يجب دعم المدنيين في غزة وإدخال المساعدات لهم.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية تحولت وبدأت تنقل المجازر التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وكالة CNN الأمريكية تنقل يوميًا الآن قتل الأطفال والمدنيين وقصف المستشفيات وهذا تحول واضح في السياسة الإعلامية لأمريكا مؤخرًا.

حروب الجيل الرابع تكون بإسقاط الشعب

كما أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتبنى مبدأ حل الدولتين ويجب استغلالها لأن الانتخابات الأمريكية قاربت على التدشين، والمنافس "ترامب" يرفض ما يحدث من مجازر في القطاع وقد تتقلص فرصة بايدن في الفوز بالسباق الرئاسي المقبل، موضحًا أن حروب الجيل الرابع والخامس التي نعيشها الآن تقول “لا مدفع أمام مدفع أو دبابة أمام دبابة وإنما الحرب بإسقاط الشعب”.