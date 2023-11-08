وزير فلسطينى سابق يكشف تفاصيل موافقة الاحتلال على هدنة إنسانية

كشف د. أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق عن أن الضغوط الشديدة على الاحتلال أثمرت عن هدنة في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

أضاف العجرمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل وافقت على هدنة لمدة 3 أيام لمعالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهدنة ستشمل الإفراج عن بعض المحتجزين من مزدوجي الجنسية، خاصة النساء والأطفال لدى حماس، كما سيتم إدخال المساعدات لغزة وعلاج المصابين وانتشال الضحايا خلال الهدنة.

وحذر العجرمي من استغلال الاحتلال فترة الهدنة الإنسانية لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبها.

لا يوجد بديل للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة

كما أكد أنه لا يوجد بديل للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، خاصة أن السلطة الفلسطينية تريد العودة إلى القطاع في إطار اتفاق وطني وعملية سياسية كاملة، موضحًا أنه لا حل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية إلا بحل الدولتين.