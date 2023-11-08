الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد الأسواق والمنافذ من خلال مركز السيطرة الموحد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لكافة الأسواق والمنافذ وإجراءات ضبط الأسعار بها، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حيث تابع محافظ الغربية  تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق في الـ12 مركزا ومدينة بالمحافظة عن طريق تفقد المنافذ والأسواق عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، وتابع محافظ الغربية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ، منافذ معا ضد الغلاء بحي اول وثان ومركز ومدينة طنطا، كما تابع منافذ معا ضد الغلاء بحي أول وحي ثان ومركز ومدينة المحلة، بالإضافة الي متابعته معًا ضد الغلاء ببسيون وقطور وسمنود والسنطة وزفتى وكفر الزيات وتفقد "المحافظ" خلال الاتصال المعارض بمختلف المراكز والمدن للاطمئنان على توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة.

وقد حرص المحافظ، خلال متابعته على الاستماع لآراء المواطنين في المنافذ والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية؛ لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

ووجه المحافظ، بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.


وشدد محافظ الغربية، على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية؛ للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للموصفات، مشددًا على تحريك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدي لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


كما أكد المحافظ، الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشددًا على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء.

محافظ الغربية يتفقد الاسواق و المنافذ في مرركز ومدن المحافظة محافظ الغربية مركز السيطرة الموحد تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة تكثيف الحملات الرقابية التصدي بحزم لحالات احتكار السلع

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محافظ الغربية يتابع منافذ «معا ضد الغلاء»

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