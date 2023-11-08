جون كيربى: البيت الأبيض يعتبر وقف إطلاق النار فى صالح حماس

كرر المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن فكرة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ليس حلاً.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، إنه لا يزال هناك 500 إلى 600 أمريكي تحاول الولايات المتحدة إخراجهم من غزة.

ورفض كيربي الإجابة على تساؤل أحد الصحفيين حول مطالب حماس للإفراج عن أكثر من 200 محتجز في غزة.

التواصل مع حماس

وقال كيربي: لدينا وسيلة للتواصل مع حماس، ونبذل قصارى جهدنا لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم.

وأضاف أن الأمر قد يستغرق أكثر من توقف في القتال في غزة؛ لإخراج جميع المحتجزين في القطاع.

الهدنة الإنسانية

وقال جون كيربي، إن البيت الأبيض يعتبر وقف إطلاق النار حاليًا في صالح حماس، من الناحية العسكرية والدعائية.