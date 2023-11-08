ديلى ميل: أندية الدورى الإنجليزى تصوت على قرار بمنع الإعارات للأندية المملوكة لنفس الجهة

أفادت تقارير صحفية بأن أندية الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، ستصوت على مشروع قرار جديد بشأن انتقالات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الانجليزية أن المساهمين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سيصوتون يوم 21 نوفمبر الجاري على مقترح قرار بمنع صفقات الإعارة بين الأندية المملوكة لنفس الجهة.

وفي حالة الموافقة على هذا المقترح لن يتمكن نادي نيوكاسل يونايتد من ضم روبن نيفيز، لاعب فريق الهلال السعودي، خاصة أن 80% من حصص نادي نيوكاسل مملوكة لصندوق الاستثمار السعودي.



وأضافت ديلي ميل أن هذا المقترح يحتاج 14 صوتًا من أصل 20 ناديًا من أجل الموافقة عليه والبدء في تنفيذه، وتوقعت ديلي ميل أن تتم الموافقة عليه.

وتفكر إدارة نيوكاسل في التحرك لضم روبن نيفيز لصفوف الفريق ليصبح بديلًا للإيطالي ساندرو تونالي، لاعب وسط ملعب الفريق والمعاقب بالإيقاف لمدة 10 أشهر بسبب تورطه في المراهنات على نتائج المباريات في الدوري الإيطالي.



وتتوقع “ديلي ميل” أن أندية الدوري الانجليزي ستفعل القرار في حال الموافقة عليه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك سيكون السبب في حرمان نيوكاسل من ضم روبن نيفيز.

وسبق أن كشف نادي نيوكاسل يونايتد عن إيقاف تونالي بشكل رسمي لمدة 18 شهرًا، من بينها 10 أشهر إيقاف و8 أشهر لخوضه فترة العلاج من إدمان المقامرات، بعدما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطبيق عقوبة الاتحاد الإيطالي في كل أنحاء العالم، وهو ما يعني غياب تونالي عن الملاعب حتى 27 أغسطس 2024.

ويلعب ساندرو تونالي ضمن صفوف فريق نيوكاسل يونايتد منذ رحيله عن نادي ميلان الإيطالي، مطلع الموسم الجاري، وشارك في 12 مباراة بكل البطولات منذ انضمامه للفريق الانجليزي وسجل هدفًا واحدًا.