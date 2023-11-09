الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيت العيلة يحتفل بمئوية الكاتب والدكتور مصطفى محمود.. اليوم

الدكتور مصطفى محمود
الدكتور مصطفى محمود

يحتفل بيت العيلة للثقافة والفن برئاسة الدكتور شريف الجندي، ابن شقيق الدكتور مصطفى محمود، بمئوية العالم الكبير في السادسة مساء اليوم الخميس 9 نوفمبر، بالبيت الروسي بالقاهرة، في أمسية أدبية بعنوان "الدكتور مصطفى محمود الإنسان والقيمة"، بحضور أسرة العالم الكبير، ومراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر.

يدير الاحتفالية  الدكتور أمير شبل، مستشار بيت العيلة للشئون الثقافية، كما يتم عرض فيلم تسجيلي عن حياة الدكتور مصطفى محمود، مع إلقاء أشعار الشاعر محمد عبدالمنعم.

 

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رحلة مصطفى محمود من الشك إلى اليقين ولماذا وصفته الصحافة الغربية بالأصولى؟

وتستعرض الأمسية الأدبية التراث الغزير للدكتور مصطفى محمود من خلال عدة محاور هي كالتالي: 

المحور الاول بعنوان "د. مصطفى محمود: الجذور" تتحدث فيها ابنته أمل مصطفى محمود. 

ويأتي المحور الثاني بعنوان “د. مصطفى محمود: التكوين الفكري” يتحدث فيها الدكتور حسام عقل أستاذ النقد الفني. 

المحور الثالث بعنوان "الإنتاج الفكري للدكتور مصطفى محمود" تتحدث فيه الدكتورة نوران فؤاد عضو المجلس الأعلى للثقافة. 

المحور الرابع: "لماذا أنشأ د. مصطفى محمود جمعية مصطفى محمود للخدمات الصحية؟" يتحدث فيها الدكتور عمرو حلمي أستاذ الجراحة ووزير الصحة السابق. 

المحور الخامس: الأزمات الأدبية والفكرية في حياة د. مصطفى محمود، تتحدث فيها الدكتورة جيهان فؤاد. 

المحور السادس: القضية الفلسطينية من كتاب "المؤامرة الكبرى"، يتحدث فيها الدكتور شريف الجندي رئيس مجلس أمناء بيت العيلة. 

مصطفى محمود 

طبيب وكاتب مصري، ألف 89 كتابًا منها الكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية إضافة إلى الحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات، ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.

كان مصطفى محمود مقدّمًا لأكثر من 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير (العلم والإيمان). 

أنشأ عام 1979م مسجده في الجيزة المعروف باسم «مسجد مصطفى محمود»، ويتبع له ثلاثة مراكز طبية تهتم بعلاج ذوي الدخل المحدود، وشكل قوافل للرحمة من ستة عشر طبيبًا، ويضم المسجد الجمعية الفلكية بمسجد محمود، ومتحفًا للجيولوجيا، يقوم عليه أساتذة متخصصون، ويضم المتحف مجموعة من الصخور الجرانيتية، والفراشات المحنطة بأشكالها المتنوعة وبعض الكائنات البحرية، أُطلق على كويكب اسم (296753) مصطفى محمود تكريما له.

مصطفي محمود بيت العيلة للثقافة والفن شريف الجندي المراكز الثقافية الروسية في مصر مراد جاتين

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