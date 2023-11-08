الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة سيارة نصف نقل بمدينة السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة السلام حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة سيارة "نصف نقل" بمدينة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين قاما بسرقة سيارة نصف نقل  وبحوزتهما (فرد خرطوش- طلقتان لذات العيار- عدد من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافا بتصرفهما فى السيارتين المستولى عليهما لعميليهما "سيئ النية" (عامل، تاجر سيارات) أمكن ضبطهما، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المبلغ بسرقتها، وأقر الثانى بالتصرف فى السيارة المبلغ بسرقتها بالبيع لعميله "سيئ النية "، (عامل – مقيم بمحافظة الإسكندرية) تم ضبطه وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة السلام التحريات الأمنية نيابة السلام سرقة سيارة

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