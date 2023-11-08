الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للتحاليل بمركز بلاط

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت أمانة الصحة والسكان بأمانة حزب مستقبل وطن بمركز بلاط بالوادي الجديد، اليوم، قافلة طبية مجانية للتحاليل، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط. 


وأكد الدكتور صلاح محمد علي، أمين أمانة الصحة والسكان بمركز بلاط، أن قافلة التحاليل بمدينة بلاط ضمن مبادرة 100 مليون صحة لعمل تحاليل سكر تراكمي وسكر عشوائي واعتلال كلوي ودهون ثلاثية، حيث جري تقديم الخدمة لـ65 مواطنًا من أبناء المدينة، والقرى المجاورة لها.


وأضاف صلاح، أن قافلة التحاليل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بمركز بلاط ومستشفى بلاط المركزي، وذلك في إطار حرص الحزب على التواصل الجماهيري وتقديم الخدمات خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين وعلى كافة الأصعدة وظهر ذلك واضحًا خلال التسع سنوات الماضية.


وأكد السيد كمال عبداللطيف محمد، أمين مستقبل وطن بمركز بلاط، أن هذه الخدمات والقوافل الطبية  تأتي  استكمالًا للقوافل الطبية التي تقوم بها أمانة الصحة والسكان لأهالي مركز ومدينة بلاط، كما قدم المواطنون الشكر والتقدير لقيادات مستقبل وطن على الخدمات الصحية والمجهودات التي يقدمها للمواطنين جميعًا وحرص مستقبل وطن على التواجد على أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين، وتلبية مطالبهم وتقديم الخدمات لهم، والتأكد التام هم وأسرهم على مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم.
 

وأضاف محمد سليمان، الأمين المساعد بمركز بلاط، على الدور الكبير الذي يقوم به الحزب  والحراك الذي يشهده خلال الفترة الحالية والتلاحم مع المواطنين، مؤكدًا أن جميع المواطنين أعلنوا عن تأييدهم التام هم وأسرهم وعائلاتهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح وجاهزيتهم ووقوفهم خلف الحزب والدولة، مُستعرضين الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسية.

حزب مستقبل وطن مركز بلاط قافلة طبية مجانية للتحاليل مبادرة 100 مليون صحة الوادي الجديد

مواد متعلقة

محافظ الوادى الجديد: إطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لغزة

"التنشئة السياسية السليمة ودورها في تفعيل المشاركة في الانتخابات".. ندوة بإعلام الداخلة

مزارع الوادي الجديد تبدأ في زراعة العروة الشتوية لمحصول البطاطس

فريق طبي من جامعة الوادي الجديد ينجح في إنقاذ حياة مريضة

"تعليم الوادي الجديد" تتابع مدارس قرى المنيرة وبشاير الخير بـ"الأتوبيس الطائر"

محافظ الوادي الجديد يفتتح المعرض السنوي للسياحة والتسوق

صدقة جارية لضحايا العدوان.. نخل الوادي الجديد يخلّد شهداء غزة

جامعة الوادي الجديد تُشارك في منتدى "الحلم الأخضر" بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عاجل.. أول رد من "التموين" على قرار مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

بتوجيه رئاسي.. الحكومة توافق على إلحاق طفل بالسادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين