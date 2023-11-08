مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للتحاليل بمركز بلاط

نظمت أمانة الصحة والسكان بأمانة حزب مستقبل وطن بمركز بلاط بالوادي الجديد، اليوم، قافلة طبية مجانية للتحاليل، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط.



وأكد الدكتور صلاح محمد علي، أمين أمانة الصحة والسكان بمركز بلاط، أن قافلة التحاليل بمدينة بلاط ضمن مبادرة 100 مليون صحة لعمل تحاليل سكر تراكمي وسكر عشوائي واعتلال كلوي ودهون ثلاثية، حيث جري تقديم الخدمة لـ65 مواطنًا من أبناء المدينة، والقرى المجاورة لها.



وأضاف صلاح، أن قافلة التحاليل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بمركز بلاط ومستشفى بلاط المركزي، وذلك في إطار حرص الحزب على التواصل الجماهيري وتقديم الخدمات خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين وعلى كافة الأصعدة وظهر ذلك واضحًا خلال التسع سنوات الماضية.



وأكد السيد كمال عبداللطيف محمد، أمين مستقبل وطن بمركز بلاط، أن هذه الخدمات والقوافل الطبية تأتي استكمالًا للقوافل الطبية التي تقوم بها أمانة الصحة والسكان لأهالي مركز ومدينة بلاط، كما قدم المواطنون الشكر والتقدير لقيادات مستقبل وطن على الخدمات الصحية والمجهودات التي يقدمها للمواطنين جميعًا وحرص مستقبل وطن على التواجد على أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين، وتلبية مطالبهم وتقديم الخدمات لهم، والتأكد التام هم وأسرهم على مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم.



وأضاف محمد سليمان، الأمين المساعد بمركز بلاط، على الدور الكبير الذي يقوم به الحزب والحراك الذي يشهده خلال الفترة الحالية والتلاحم مع المواطنين، مؤكدًا أن جميع المواطنين أعلنوا عن تأييدهم التام هم وأسرهم وعائلاتهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح وجاهزيتهم ووقوفهم خلف الحزب والدولة، مُستعرضين الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسية.