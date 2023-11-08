العاهل الأردنى وسكرتير الأمم المتحدة يبحثان فرض هدنة إنسانية بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بحث هاتفيًا مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير الأمم المتحدة ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وفرض هدنة إنسانية.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن ملك الأردن والأمين العام للأمم المتحدة طالبا المجتمع الدولي بالضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة دون انقطاع، مشيرة إلى أنهما يشددان على أهمية دور الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في تقديم الخدمات الإغاثية في غزة.

ونوّهت القاهرة الإخبارية إلى أن ملك الأردن والأمين العام للأمم المتحدة دعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في غزة وتسهيل عملها، موضحة أن العاهل الأردني يؤكد أن الحل السياسي على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح