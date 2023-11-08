الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائبة رئيس الوزراء البلجيكى: “حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل"

غزة
غزة

دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، حكومة بلادها لفرض عقوبات على إسرائيل، مشددة على أهمية التحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين بقطاع غزة المحاصر.

وقالت "سوتر" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل فإسقاط القنابل كالمطر عمل غير إنساني".

وأكدت أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، وتتجاهل المطالب الدولية بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أهمية توسيع المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها الجارية في تلك الجرائم.

وطالبت بحظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلة إن بلجيكا عليها ألا تدعم هذا الانتهاك للقانون الدولي.

وشددت على أهمية تعليق اتفاقية الشراكة الإسرائيلية مع أوروبا على الفور، موضحة أن حقوق الإنسان يجب أن ينعم بها الجميع.

وأضافت أن الفلسطينيين يعيشون حالة من اليأس التام، داعية إلى أهمية الوصول لحل سياسي يتم بموجبه الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ33، فيما تتواصل الغارات المكثفة على القطاع، واستمر جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر خلال الساعات الماضية، وتحديدًا في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنع جيش الاحتلال عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر إسرائيل قصف المستشفيات غزة

مواد متعلقة

زيلينسكى يرحب بالدعوة لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

مجموعة السبع تدعم أوكرانيا وتحذر الصين من دعم روسيا

لافروف: الشركات الأوروبية خسرت 250 مليار يورو بسبب العقوبات

دراسة تكشف أسباب الجفاف فى سوريا والعراق وإيران

فاينانشيال تايمز: بدء الحظر الأوروبى على الألماس الروسى الأسبوع المقبل

الهباش: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف الحرب

اقتراح أمريكى قد يقود لإطلاق سراح نحو 15 محتجزًا لدى حماس

نيجيريا تلغى زيارة رئيس وزراء التشيك بسبب دعم بلاده لإسرائيل

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عاجل.. أول رد من "التموين" على قرار مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

بتوجيه رئاسي.. الحكومة توافق على إلحاق طفل بالسادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين