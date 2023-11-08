نائبة رئيس الوزراء البلجيكى: “حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل"

دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، حكومة بلادها لفرض عقوبات على إسرائيل، مشددة على أهمية التحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين بقطاع غزة المحاصر.

وقالت "سوتر" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل فإسقاط القنابل كالمطر عمل غير إنساني".

وأكدت أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، وتتجاهل المطالب الدولية بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أهمية توسيع المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها الجارية في تلك الجرائم.

وطالبت بحظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلة إن بلجيكا عليها ألا تدعم هذا الانتهاك للقانون الدولي.

وشددت على أهمية تعليق اتفاقية الشراكة الإسرائيلية مع أوروبا على الفور، موضحة أن حقوق الإنسان يجب أن ينعم بها الجميع.

وأضافت أن الفلسطينيين يعيشون حالة من اليأس التام، داعية إلى أهمية الوصول لحل سياسي يتم بموجبه الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ33، فيما تتواصل الغارات المكثفة على القطاع، واستمر جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر خلال الساعات الماضية، وتحديدًا في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنع جيش الاحتلال عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.