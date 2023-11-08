الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم على مدير ومشرف متابعة بالعمرانية بتهمة الرشوة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة،  برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان حجز الحكم على مدير ومشرف إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، لجلسة الغد، وذلك بتهمة تلقي رشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخالفات بناء عقارات بالعمرانية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، ان المتهمين "ع. م" 58 سنة، يعمل مدير ادارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، "أ. ص"  مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية، 44 سنة، في  تاريخ ٢٢/ ٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة العمرانية، قام المتهمان وبصفتهما موظفين عموميين مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ووكيل إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية "، بأخذ رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهما.

وطلبا من "أحمد ع" مبلغ 190 ألف جنيه، وأخذ المتهم الأول منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الكائن بـ 2 شارع أحمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة الحكم رشوة مدير ومشرف إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية

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