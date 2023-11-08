أستاذ اقتصاد: التصنيع وتشجيع القطاع الخاص الركيزة الأساسية لرؤية الدولة

تحدث د.ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد عن أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن التصنيع والتشغيل وتشجيع القطاع الخاص هم الركيزة الأساسية لرؤية الدولة المصرية.

أضاف عبدالعظيم، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن تهيئة البيئة والمناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر كان على قائمة أولويات الدولة، ورأينا هذا جليًا في المشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية التحتية من طرق وكباري وأنفاق الضرورية لأي تنمية واستثمار في أي دولة في العالم.

أستاذ اقتصاد: بناء الإنسان المصري على قائمة أولويات الدولة

كما أكد أن بناء الإنسان المصري أيضًا على قائمة أولويات الدولة؛ لأن توفير حياة آمنة وكريمة للمواطن المصري هو الهدف الرئيسي للقيادة السياسية والدولة بشكل كامل.

أشار إلى أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص واضح من خلال عدة قرارات اتخذتها، موضحًا أن رؤية الدولة تعتمد على تنفيذ الخطط والمشروعات القومية الكبرى وتشجيع المستثمر المصري، وزيادة حجم الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.