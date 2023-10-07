الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمود فوزى: الإنسان المصرى أولوية وهدف بشكل دائم

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، إنّ الرؤية ستنطلق وستبنى بشكل أساسي في المرحلة المقبلة على بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن الإنسان المصري أولوية وهدف بشكل دائم.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الفترة المقبلة ستكون اسكتمالًا لما بدأناه في المرحلة السابقة، لأن بناء الإنسان المصري تلزمه بنية أساسية، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي قالها أكثر من مرة "علشان تتعلم وتتعالج لازم يبقى فيه مدرسة ولازم يبقى فيه مستشفى ولازم يبقى فيه طريق"، مؤكدًا أننا مررنا بتلك المرحلة الصعبة.

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