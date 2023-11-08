الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دينا أبوزيد لـ"الدستور": "كايرو نيوز" ستكون نافذة مصر على العالم

الدكتورة دينا أبوزيد
الدكتورة دينا أبوزيد

قالت الدكتورة دينا أبوزيد، رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة عين شمس، إن قناة "كايرو نيوز" التي سيتم إنشاءها هي خطوة ممتازة، ومهمة جدًا أن يكون لمصر قناة في الوقت الحالي وفي ظل الأحداث الحالية، تخاطب العالم بلغته، لأننا دائمًا نقول إننا في حاجة للحوار مع الآخر، حتى لا يكون وسائل الإعلام الأجنبية قادرة على إيصال المعلومة للمواطن المصري والعربي، وتأثرهم بالرسائل التي تبث من خلالهم من حين لآخر وتكون بأجندة أجنبية وأهداف لا نخدم تنمية الوطن.

وتابعت أبوزيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "من المهم أن يكون لدينا قناة قوية لديها إمكانية لجذب الجمهور الأجنبي، وهذا في حد ذاته فكرة عظيمة، لأننا يجب أن نصل رسالتنا الإعلامية بلغتهم ونصل إلى شعبهم باللغة الأم، ليتم طرح رسالتنا وفكرتنا للعالم سواء كانت الجادة أو الترفيهية، لتيم التأثير من جميع الجهات".

وأضافت: "بالتالي وجهات النظر المختلفة ستصل للجمهور الأجنبي لأنه صوته مهم في برلمانته ومؤثر في صناعة القرار داخل بلده، فكلما وصلت الرسالة الإعلامية ووجهة النظر المصرية في كل تالأمور المختلفة الحياتية في الموضوعات السياسية والموضوعات الاقتصادية خاصًة وقت الأزمات، من الممهم حينها أن تعرض وجهة النظر المصرية تصل للجمهور الاجنبي وهذه القناة ستكون قادرة على هذا بشكل جيد".

وأوضحت: "التراث والحضارة سنقدمها بلغاتهم عن مصر ستصل بشكل سريع، وستساهم في الترويج للسياحة في مصر، والنواحي الثقافية في مصر، وكل هذا نحتاج أن يقدم بجميع اللغات كما ستعمل القناة، وبالتالي تأثيرها سيكون قوي وإيجابي".

وعن شروط نجاح القناة، قالت: "يجب أن تكون مصداقية واتقان اللغات الأجنبية بها لنحصل على النتيجة المرجوة منها، ويكون لدينا متقنين لهذه اللغات أمام الكاميرا ووراءها سواء الإعداد أو المذيعيين، وهم القائمين بالاتصال، ليُقدم على استماعها، والاستعانة بالخبرات الأجنبية، تقديم تنقيات تكنولوجية مرتفعة جدًا لجذب الانتباه لا تقل عن الموجود في قنواتهم".

الدكتورة دينا أبوزيد دينا أبوزيد قناة كايرو نيوز كايرو نيوز الثقافية

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