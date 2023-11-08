الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يلتقى الدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط مع مديري المدارس

استقبل المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ دمياط، اليوم، إيهاب محمد عصام عوض فهمي، والسيد توفيق محمود منصور، وخالد يوسف أمين صيام وعمرو محمود أحمد التميمي ومحمد عمر راغب المرسي وأماني على محمد حسن البردويل وحنان عطوة حسن زناتي وفاطمة محمد عبدالفتاح محمد نصر الدين ورشا بشير مصطفى اللبان، مديري المدارس الجدد من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين وذلك بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية.

ورحب وكيل الوزارة، بالحضور مشيدا بهم كواجهة مشرفة لشباب المعلمين بدمياط، حيث تم اختيارهم طبقًا لخبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية للمشاركة فى المبادرة الرئاسية واجتياز تدريبات الإدارة والقيادة خلال ستة أشهر والحصول على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى.

تأتى هذه المبادرة فى إطار رؤية الدولة لخطة تطوير التعليم فى جميع جوانبها من مناهج وأدوات تقييم وكذلك اختيار مديرين أكْفَاء يتميزون بالفكر الإبداعي المتطور.

وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته باجتيازهم  للتدريبات بأعلى المعايير العلمية والفنية التي صممت لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس للارتقاء بمستوى الإدارة المدرسية والمنظومة التعليمية.

وخلال اللقاء أوضح وكيل الوزارة، للحضور أنه حتي تكون مديرًا ناجحًا لا بد أن تقف على أرض صلبة مُلِمًَّا بالقوانين واللوائح المنظمة للشئون التعليمية والقرارات الوزارية واكتب الدورية ونشرات المديرية، واستيعابها مع الاحتفاظ بها وجمعها في ملف واحد لتكون مرجعًا وقت الحاجة إليها.

وأشار عبدالرءوف، إلى أنه طبقًا لتعليمات ا.د رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، سيتم استضافة المديرين ببعض مدارس المحافظة لمدة أسبوع لمعايشة المناخ المدرسي، ومطالعة نماذج من طرق الإدارة المدرسية، وذلك قبل توزيعهم على المدارس التي سيتولون إدارتها مع تقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية، مع متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

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