الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

درية شرف الدين: قناة "كايرو نيوز" ستصبح صوت مصر للعالم

درية شرف الدين
درية شرف الدين

قالت الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، إن قناة كايرو نيوز تأتى كواحدة من أهم القنوات الجديدة التى يبثها قطاع أخبار المتحدة والذي يضم 4 قنوات هى: القاهرة الإخبارية وإكسترا الحدث وإكسترا نيوز وكايرو نيوز؛ لتصبح هى صوت مصر للعالم.

وأضافت أن وجود قناة إخبارية ناطقة بعدة لغات بمصر كان أملًا وطموحًا وحلمًا لدى القادة وجموع المصريين والرأى العام المصرى فستكون قناة كايرو نيوز ذات دور بارز فى إبراز صورة مصر ودورها المهم فى المنطقة على المستويين الإقليمى والدولى وإبراز وجهة النظر المصرية فى السياسة الخارجية لأن الإعلام يعد ذراعًا مهمة من أذرع الدولة.

وأكدت أن القناة تعد إنجازا جديدا من إنجازات الدولة المصرية فى ملف الإعلام، وستمثل نقلة نوعية فارقة فى صناعة الأخبار الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن نجاح القناة يتمثل في توفير كل الإمكانات لها واستقطاب نجوم العمل الإخبارى فى مصر والوطن العربى والمخرجين والفنيين المهرة، وتدريب المذيعين الشباب المتحدثين بأكثر من لغة على أعلى مستوى من الاحترافية المهنية مضيفة مصر تحظى بالموارد البشرية ذات الخبرة فى مجال الإعلام والإرادة على تنفيذ الحلم، وهو ما يمثله انطلاق قناة كايرو نيوز التى نتوقع وننتظر منها جميعا الكثير خاصة مع التخطيط الجيد الذى تم إعداده لها بمهنية واختيار فريق عمل متميز ومهنى فسوف يتحقق الهدف منها، وتكون قناة قوية تناسب المكانة المهمة لمصر، فالقناة تعد خطوة كبيرة فى سبيل تعزيز مكانة مصر الإعلامية على الصعيد الإقليمى والدولى. 

قناة كايرو نيوز 

وأوضح أحمد الطاهرى، أن هناك قناة ستصدر بـ4 لغات خلال الفترة المقبلة وهى قناة "كايرو نيوز" حيث كان من المخطط إطلاقها في عام 2024، ولكن هناك مساعى لإطلاق القناة في عام 2023، وهو مشروع نعده بقوة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرغ نفسه لهذه المهمة، ستكون القناة إصدارا ليس فقط باللغة الإنجليزية ولكن بـ4 لغات، وستكون خدمة إخبارية على مدار الساعة والتخطيط في المرحلة الأولى الاستفادة من الشراكة مع منصة watch it ويتم بثها أيضا عبر المنصبة، متابعا: "لولا دعم القيادة السياسية ما نجحت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، حيث وضعوا الثقة في تحمل مسئولية هذا الحلم فهذه إرادة سياسية".

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