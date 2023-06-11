الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

درية شرف الدين تطالب بضرورة نشر الوعى وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات

درية شرف الدين
درية شرف الدين

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حرية تداول المعلومات من القضايا الهامة وذلك منذ عام 1952، حينما قررت الحكومة تأميم الصحافة.


وأكملت شرف الدين، خلال كلمتها بلجنة الحقوق والحريات: إننا الآن في زمن الانفتاح العالمي الكامل وثورة التكنولوجيا، لافتة النظر إلى أن القيود التي كانت تفرض على حرية المعلومات سابقًا أصبحت الآن لا تتوافق مع هذا العصر.


كما أكملت أن دستور مصر الحالي تناول 15 مادة تتعلق بحرية المعلومات، مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت تتطلب الأحكام على هذا الملف ولكن الآن أصبح وضعنا مختلفًا.


وطالبت بضرورة نشر الوعي وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات معقبة: "أرى أننا في حاجة لإفساح المجال للقطاع الخاص للخوض في الإعلامية بهدف ضخ الحيوية بالقطاع مع إعطاء مساحة للرأي والرأي الآخر والتصدي للتحديات وتعزيز الهوية الوطنية".

الحقوق والحريات الهوية الوطنية الدكتورة درية شرف الدين تعزيز الهوية الوطنية دكتورة درية شرف الدين حرية تداول المعلومات

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