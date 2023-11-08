بعد قليل.. مؤتمر صحفى للمفوض السامى للأمم المتحدة بعد زيارته لشمال سيناء

أكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيعقد بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا للمفوض السامي للأمم المتحدة، فولكر تورك، بعد زيارة أجراها لمحافظة شمال سيناء

وقال، خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح لقناة "إكسترا نيوز": إن المفوض السامي للأمم المتحدة، هو رابع شخصية دولية تزور معبر رفح بعد زيارة كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمفوض الخاص بمنظمة الأونروا.

وأشار عوض الغنام إلى أن الشخصيات الأممية الأربعة حاولوا الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن قوات الاحتلال حالت دون الدخول إليهم.

وكان وجه مفوض الأمم المتحدة السامي، الشكر إلى مصر علي الجهود المبذولة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي إن معبر رفح البرى بوابه الحياة المتاحة حاليًا بالنسبة لقطاع غزة، مشيرًا إلي الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة. وخلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء تفقد المفوض السامي شاحنات المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة والمستشفيات التي تستقبل الجرحي الفلسطينيين، مطلعًا علي جهود مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين من محافظة شمال سيناء.