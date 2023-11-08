مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية عصام السقا في "صدفة"

يٌشارك الفنان عصام السقا، في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل "صدفة" الذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الشهر الجاري بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية للمسلسل، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج التي تعود للماراثون الرمضاني بعد التوقف العام الماضي.

وعلمت "الدستور" من مصادرها المقربة عن شخصية الفنان عصام السقا، التي من المقرر أن يجسدها ضمن أحداث المسلسل، حيث سيلعب "السقا"، شخصية رجل مهندس ويظهر أمام الفنانة ريهام حجاج ضمن الأحداث، وبهذا الظهور يكون المرة الثانية التي يٌشارك فيها مع حجاج بعد مسلسل “يوتيرن”.

أبطال مسلسل صدفة

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل صدفة يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

وفي السياق ذاته، بدأ صناع وأبطال مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” في تسجيل حلقات الجزء الثالث والمقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2024.

المسلسل موجه للأطفال، بطولة النجوم “عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت”، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.

يٌجدر الإشارة إلى أن الفنان عصام السقا، يشارك بصوته ضمن أحداث مسلسل "يحيي وكنوز" بجميع أجزائه من خلال الرسوم المتحركة، مُجسدًا شخصية “الأستاذ عصام” التي تظهر خلال الأحداث وهو شخص مقرب للطفل “يحيى” والذي يجسد صوته الطفل إياد الجندي.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبر عدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.