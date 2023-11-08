الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية عصام السقا في "صدفة"

يحيي وكنوز
يحيي وكنوز

يٌشارك الفنان عصام السقا، في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل "صدفة" الذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الشهر الجاري بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية للمسلسل، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج التي تعود للماراثون الرمضاني بعد التوقف العام الماضي.

وعلمت "الدستور" من مصادرها المقربة عن شخصية الفنان عصام السقا، التي من المقرر أن يجسدها ضمن أحداث المسلسل، حيث سيلعب "السقا"، شخصية رجل مهندس ويظهر أمام الفنانة ريهام حجاج ضمن الأحداث، وبهذا الظهور يكون المرة الثانية التي يٌشارك فيها مع حجاج بعد مسلسل “يوتيرن”.

أبطال مسلسل صدفة

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل صدفة يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

وفي السياق ذاته، بدأ صناع وأبطال مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” في تسجيل حلقات الجزء الثالث والمقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2024.

المسلسل موجه للأطفال، بطولة النجوم “عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت”، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.

يٌجدر الإشارة إلى أن الفنان عصام السقا، يشارك بصوته ضمن أحداث مسلسل "يحيي وكنوز" بجميع أجزائه من خلال الرسوم المتحركة، مُجسدًا شخصية “الأستاذ عصام” التي تظهر خلال الأحداث وهو شخص مقرب للطفل “يحيى” والذي يجسد صوته الطفل إياد الجندي.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبر عدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.

مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 شخصية عصام السقا في صدفة عصام السقا الفنان عصام السقا الموسم الرمضاني 2024

مواد متعلقة

غدًا فى"افتح باب قلبك".. كيف أسقطت حرب غزة قناع الغرب المبهر؟

ملخص حكاية "عيشها بفرحة" الحلقة 8.. والدة هادي نصار ترفض يسر بسبب إعاقتها

وليد فواز يشكر صنّاع وأبطال "صوت وصورة": شكرًا لكل من آمن بيّ

محمد رمضان لقناة إسرائيلية هاجمته: "اسم شخصيتى فى المسلسل الجديد أبوعبيدة"

ريم رؤوف تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها في "روحي فيك"

دعّم الرئيس فى القضية الفلسطينية.. حمو بيكا يحرق علم إسرائيل من أمام المنصة

نهال عنبر لـ"الدستور": مصر محمية برئيسها وجيشها.. أمننا القومي خط أحمر

بـ"الوشاح الفلسطيني".. إلهام شاهين: المجد للشهداء ولا للتهجير

الأكثر قراءة

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين.. عاجل

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

المشدد 3 سنوات للمتهم بنشر صور فاضحة لابنة عمه بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها