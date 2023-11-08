الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": علاج وفحص أكثر من 4000 رأس ماشية في أسوان

قافلة بيطرية في أسوان
قافلة بيطرية في أسوان

نفذ مركز البحوث الذراعية، التابع لوزارة الزراعة، قافلة بيطرية في أسوان من يوم  4 حتى 8 نوفمبر بقرى ونواحي أسوان  لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين.

وصرح الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، بأن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بأسوان، وصندوق التأمين على الماشية، ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز. 

تفاصيل تحصين الماشية في محافظة أسوان

وأضاف فاضل، أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ397 رأس، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ657 حالة، وعلاج الطفيليات الدخلية لـ1212رأس، وعمل 54 عمليه جراحية، وتحصين 715 رأسا بالتحصينات غير السيادية، وتجريع 438 رأس أغنام، وعلاج الطفيليات الخارجية ورش 697 رأسا، بإجمالي 4170 رأس مملوكة صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.

ويذكر أن تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، 
أطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" في الوادى الجديد والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة.

وقال إبراهيم إن مبادرة “إزرع” بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة. 

علاج وفحص اكثر من 4000 رأس ماشية الريف المصري السيد القصير وزير الزراعة صغار مربي الماشية والاغنام والماعز

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