الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تطلق حملة للكشف المبكر عن الأورام فى القليوبية

جامعة بنها تطلق حملة
جامعة بنها تطلق حملة للكشف المبكر عن الأورام

أطلق الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للكشف المبكر عن الأورام في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام (الرئة – عنق الرحم – القولون – البروستاتا)، بالتعاون مع وزارة الصحة داخل إدارة الجامعة وكلياتها.

وأكد نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، وتستهدف عملية مسح لجميع الإداريين وأعضاء هيئة التدريس فوق 50 عاما.

وأشار فوده، إلى أن الجامعة حريصة دائما علي المشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية التي تدعم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، وذلك في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية نحو توفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية ومساندة الدولة المصرية ودعم جهودها التنموية.

كما عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اجتماعا مع مديري عموم الكليات، وذلك لوضع السياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري من أجل تحسين سمعة الجامعة المؤسسية.

جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرى عموم الكليات داخل الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها،  خلال الاجتماع علي أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية  للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما أكد علي أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة والعمل علي حل المشكلات إذا وجدت.

وأشار رئيس جامعة بنها،  إلى حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تحسين الأداء وتنمية مهارات العاملين.

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