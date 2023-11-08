الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 375 أسرة بـ4 قرى في الغربية

معرض جديد لتوزيع
معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بقيادة أحمد حمدى عبدالمتجلى، إحدى الجمعيات الخيرية، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم 375 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى الهياتم وعزبة خليفة وعزبة مازن وعزبة الشرملسى بمركز المحلة الكبرى.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولرفع المعاناه عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكدًا إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهاَ بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

ومن جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

الطفل اليتيم على رأس أولويات عمل “الأورمان” الخيري

وأوضح شعبان أن تنظيم معارض الملابس الجديدة لصالح الآيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية، مشيرًا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية. 

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا

معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا
معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا
معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا
معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا
معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا
معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا
معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا
معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا
مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأيتام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغرب مدير عام جمعية الأورمان الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياج ا فى محافظة الغربية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل

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