الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة.. الفرقة القومية العربية للموسيقى تُحيى حفلًا غنائيًا بالأوبرا

المايسترو حازم القصبجي
المايسترو حازم القصبجي

تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، لإحياء حفل غنائي ضخم، بعد غد الجمعة، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتقدم خلاله الفرقة القومية، مجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية، إضافة إلى باقة من أجمل الأغانى العاطفية لكبار نجوم الزمن الجميل منها مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادي، زهره المدائن، أصبح الآن عندي بندقية، يامسافر وحدك، أنا وأنت ظلمنا الحب، يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني.

أداء كل من المطربين أحمد عادل، هند النحاس، سعيد عثمان، سارة ذكي، محمد طارق، غادة آدم.

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

المايسترو حازم القصبجى مسرح الجمهورية دار الأوبرا المصرية حفل الفرقة القومية حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

مواد متعلقة

منال سلامة وهالة خليل أول الحاضرين في جنازة والدة سلوى محمد علي (صور)

المؤلف محمود حجاج يكشف تفاصيل تأجيل مسلسله مع يسرا

"تيهي دلالا".. أمسية شعرية على المسرح الصغير بالأوبرا (غدا)

كامل العدد.. أميرة أبو زهرة تسدل الستار على فعاليات تشايكوفسكي السيمفوني بالإسكندرية

الأحد.. حفل لأعمال موسيقار الأجيال بمعهد الموسيقى العربية ضمن سلسلة "وهابيات"

"لوك جديد".. محمد محمود منفردا على البوستر الدعائي لفيلم "بلوموندو"

"الدستور" ترصد تفاصيل أفلام تتنافس على قائمة الإيرادات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر

نادية الشرقاوى تحتفى بالطبيعة داخل قاعة زياد بكير بالاوبرا.. الخميس

الأكثر قراءة

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عودة "النصر للسيارات".. خبراء: فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة البيئية

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

كولر يُهدد لاعبى الأهلى بالاستبعاد النهائى من المباريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها