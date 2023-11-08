الجمعة.. الفرقة القومية العربية للموسيقى تُحيى حفلًا غنائيًا بالأوبرا

تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، لإحياء حفل غنائي ضخم، بعد غد الجمعة، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتقدم خلاله الفرقة القومية، مجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية، إضافة إلى باقة من أجمل الأغانى العاطفية لكبار نجوم الزمن الجميل منها مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادي، زهره المدائن، أصبح الآن عندي بندقية، يامسافر وحدك، أنا وأنت ظلمنا الحب، يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني.

أداء كل من المطربين أحمد عادل، هند النحاس، سعيد عثمان، سارة ذكي، محمد طارق، غادة آدم.

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.