"تيهي دلالا".. أمسية شعرية على المسرح الصغير بالأوبرا (غدا)

تعقد دار الأوبرا المصرية، أمسية شعرية بعنوان "تيهى دلالا" للشاعر أحمد مرسى، وذلك غدا الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا.

تيهى دلالا.. أمسية شعرية على المسرح الصغير

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشارك فيها الناقد مصطفى حسين وإلقاء الإعلامية حكمت الشربينى ويديرها غادة صلاح الدين ويتخللها فقرة فنية لعازف الكمان إيهاب محمود وغناء أسماء الجمل.

ويلقي الشاعر أحمد مرسي، خلال الأمسية العديد من القصائد الشعرية منها أنشودة (يا سيدة زينب) والتى تقول كلماتها: السيدة زينب رضي الله عنها بنت سيدنا الإمام علي بن أبي طالب وأمها السيدة فاطمة الزهراء وجدها أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وهي اخت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين .. مقامها في حي السيدة زينب بالقاهرة وهذا الحي سمي باسمها.. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.. يا آل بيت رسول الله حبكم.. فرض من الله في القرآن انزله.. يكفيكم من عظيم الفخر انكم.. من لم يصل عليكم لا صلاة له.