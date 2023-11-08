الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيرو جارج تؤدي اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى القاهرة

هيرو مصطفى
هيرو مصطفى

أدت  السفيرة  الامريكية الجديدة  بالقاهرة اليمين  لتباشر مهام عملها في مصر. 

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة: لقد أدت هيرو مصطفى جارج اليمين كسفيرة للولايات المتحدة الجديدة لدى مصر، وسوف تتولى السفيرة مصطفى جارج مهامها في السفارة خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة. 

txt

وصولا لهدنة إنسانية.. ضغوط مصرية لوقف "نزيف الدم" في غزة بخطة متوازية المسارات

امتنان أمريكي لقيادة مصر 

وسبق وألقت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية في القاهرة "بيث جونز" خطابًا في قمة السلام التي عقدت بالقاهرة، أعرب فيها عن امتنان الولايات المتحدة بالقيادة التي أظهرها الرئيس السيسي والحكومة المصرية للاجتماع في القاهرة لإعادة الالتزام بآفاق قيام شرق أوسط ينعم بالسلام والاستقرار.

قالت “بيث جونز” إن  حركة أطلقت حماس في السابع من أكتوبر العنان للشر المطلق على إسرائيل والمدنيين، فضلًا عن الشعب الفلسطيني وقُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معتبرة ان هذه التصرفات أظهرت استهتار حماس بسلامة ورفاهية الشعب الفلسطيني، الذي وضعته في طريق الأذى.

وأوضحت قائلة: "ولا يتحمل المدنيون الفلسطينيون اللوم، ولا ينبغي أن يعانوا بسبب حماس. وقد حذر الرئيس بايدن إسرائيل من أن يعميها الغضب.. يجب حماية أرواح المدنيين، ويجب أن تصل المساعدة بشكل عاجل إلى المحتاجين.

 وتابعت “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون الحرب، واحترام القانون الإنساني الدولي، ودعم أولئك الذين يحاولون إيصال الناس إلى بر الأمان أو تقديم المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء. والرعاية الطبية والمأوى”.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن هناك قلق  وتوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لاسيما فيما يتعلق بمستقبل غزة، وتحمل تكلفة إعادة الإعمار للقطاع ما أثر على طبيعة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية القول عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وحلفائها بحاجة إلى البدء في “تهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم” في غزة الآن، مقدمًا الرؤية الأكمل حتى الآن من إدارة بايدن حول كيفية ضمان استقرار وسلامة القطاع بعد الصراع الدامي الحالي.

هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية اليمين الدستورية القاهرة غزة

مواد متعلقة

واشنطن بوست: علاقات إسرائيل والولايات المتحدة توترت بسبب رؤية نتنياهو لمستقبل غزة

الاتحاد الأوروبى: نؤيد فتح الممرات الإنسانية من أجل إتاحة المساعدات لقطاع غزة

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

وزيرة بلجيكية تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل ووقف شراكتها مع أوروبا

"CNN": تزايد الانتقادات الدولية وتراجع دعم إسرائيل بسبب الانتهاكات الإنسانية فى غزة

لعنة حرب غزة تضرب نتنياهو.. استنزاف جيش الاحتلال الإسرائيلى وإثارة غضب العرب

الصين: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين ويجب وقف إطلاق النار فى غزة

بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة.. وندعم إقامة دولة فلسطينية

الأكثر قراءة

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها