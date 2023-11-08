هيرو جارج تؤدي اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى القاهرة

أدت السفيرة الامريكية الجديدة بالقاهرة اليمين لتباشر مهام عملها في مصر.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة: لقد أدت هيرو مصطفى جارج اليمين كسفيرة للولايات المتحدة الجديدة لدى مصر، وسوف تتولى السفيرة مصطفى جارج مهامها في السفارة خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

امتنان أمريكي لقيادة مصر

وسبق وألقت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية في القاهرة "بيث جونز" خطابًا في قمة السلام التي عقدت بالقاهرة، أعرب فيها عن امتنان الولايات المتحدة بالقيادة التي أظهرها الرئيس السيسي والحكومة المصرية للاجتماع في القاهرة لإعادة الالتزام بآفاق قيام شرق أوسط ينعم بالسلام والاستقرار.

قالت “بيث جونز” إن حركة أطلقت حماس في السابع من أكتوبر العنان للشر المطلق على إسرائيل والمدنيين، فضلًا عن الشعب الفلسطيني وقُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معتبرة ان هذه التصرفات أظهرت استهتار حماس بسلامة ورفاهية الشعب الفلسطيني، الذي وضعته في طريق الأذى.

وأوضحت قائلة: "ولا يتحمل المدنيون الفلسطينيون اللوم، ولا ينبغي أن يعانوا بسبب حماس. وقد حذر الرئيس بايدن إسرائيل من أن يعميها الغضب.. يجب حماية أرواح المدنيين، ويجب أن تصل المساعدة بشكل عاجل إلى المحتاجين.

وتابعت “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون الحرب، واحترام القانون الإنساني الدولي، ودعم أولئك الذين يحاولون إيصال الناس إلى بر الأمان أو تقديم المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء. والرعاية الطبية والمأوى”.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن هناك قلق وتوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لاسيما فيما يتعلق بمستقبل غزة، وتحمل تكلفة إعادة الإعمار للقطاع ما أثر على طبيعة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية القول عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وحلفائها بحاجة إلى البدء في “تهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم” في غزة الآن، مقدمًا الرؤية الأكمل حتى الآن من إدارة بايدن حول كيفية ضمان استقرار وسلامة القطاع بعد الصراع الدامي الحالي.