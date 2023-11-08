نائب بالإسماعيلية يعرض مشاكل التأمين الصحي الشامل على المحافظ

حضر النائب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، الاجتماع الدوري مع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث ومناقشة المشكلات والقضايا العامة التي تخص مواطني الإسماعيلية.

أبرز مشاكل المواطنين بالإسماعيلية

وعرض النائب أحمد عثمان، أهم المشكلات التي تواجه أهالي الإسماعيلية خلال الفترة الحالية، منها المعوقات التي تقابل الأهالي والمرضى في منشآت التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وبعض المشكلات الخاصة بتطوير المدارس والبنية التعليمية، وتيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المواطنين.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة ضرورة مراعاة البعد القانوني واستجداء حق الدولة ومنع التعديات على أملاكها، وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تقديم تيسيرات للمواطنين وإتاحة التقسيط للراغبين في تقنيين أوضاعهم.

الرقابة على الأسواق

بجانب عرض مجهودات المحافظة فيما يخص الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، من خلال تكثيف الحملات التموينية بشكل يومي، لضبط ومراقبة الأسعار والتصدي لمحاولات الاحتكار وتقديم منتجات آمنة للمواطنين.

كما أكد "بشارة" على حرصه الدائم على التواصل مع نواب الإسماعيلية لمعرفة كافة المشكلات التي تؤرق المواطنين بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، والتعاون معهم لحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه مواطني الإسماعيلية بكافة أرجاء المحافظة.

كما طالب محافظ الإسماعيلية بضرورة تضافر كافة الجهود بين الجهاز التنفيذي للمحافظة ونواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، لسرعة الانتهاء من مقترح فصل الحدود الإدارية مع محافظات الجوار، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الوكالات بمدينة القنطرة غرب وسرعة تسليمها للمواطنين، للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة، والحفاظ على أرواح المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية بالقنطرة غرب والحفاظ على وجهها الحضاري.

ومن جهتهم، وجَّه نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، والتعاون الدائم والمثمر مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ما يسهم في حل مشكلات المواطنين بالإسماعيلية.