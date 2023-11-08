الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع مصري: "أغيثوا غزة" رسالة تطوعية للعالم اجمع دعما للإنسانية

مساعدات اغاثية
مساعدات اغاثية

قال محمد درويش، صاحب أحد المطاعم بمحافظة الإسكندرية: "إننا شعرنا بالذنب من تقديمنا لأشهى انواع الطعام ولنا اشقاء في قطاع غزه يموتون جوعا من حرب التجويع التي تمارس عليهم من قبل قوات الاحتلال لموتهم بالبطىء بجانب حرب الاباده التي تمارس عليهم. 

تابع درويش أن من هذا المنطلق شعرنا بالمسؤولية في تشكيل حملة لتجميع كل ما نستطيع تجميعه من مستلزمات غذائية وبطاطين للتدفئة، خاصة أننا نقترب من فصل الشتاء وهم في مناطق الإيواء والمستشفيات بلا اي مصدر يجعلهم يعيشون حياة آدمية. 

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أكمل: تواصلنا مع أصدقاءنا ودائرة معارفنا لتوسيع دائرة المساعدات حتى استطعنا تجميع كميات مناسبه من الصناديق الغذائية وتقريبا 700 بطانية ومازالت الحملة مستمرة لتجميع عدد اكثر حتى نهاية الأسبوع لنتواصل بعدها الى مؤسسات الهلال الاحمر المصري وبدوره سيقوم بتوصيل المساعدات عبر التحالف الوطني الى حدود معبر رفح لتكمل باقي الإجراءات وتصل لاشقاءنا في قطاع غزة.

وأضاف: تواصلنا تواصلنا مع أصدقاءنا ودائرة معارفنا لتوسيع دائرة المساعدات حتى استطعنا تجميع كميات مناسبة من الصناديق الغذائية وتقريبا 700 بطانية ومازالت الحملة مستمرة، لتجميع عدد اكثر حتى نهاية الأسبوع لنتواصل بعدها إلى مؤسسات الهلال الأحمر المصري وبدوره سيقوم بتوصيل المساعدات عبر التحالف الوطني إلى حدود معبر رفح لتكمل باقي الإجراءات وتصل لأشقاءنا في قطاع غزة. 

وناشد المتطوع المصري الجميع بأننا جميعا نستطيع تقديم القليل من المساعدات الاغاثية التي تعد بالنسبة لهم الكثير لحرمانهم من متطلبات الحياة الأساسية والتي تجعلهم لايعرفون للحياة معنى في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارس عليهم من قبل قوات الاحتلال. 

وناشد المتطوع المصري ايضا الشعوب العربية بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة تجاه ما يمارس على أشقائنا في قطاع غزة لتنفيذ مخططات صهيونية للاستيلاء على الأرض، وإساءة وإدانه في حق العرب جميعا اذا نجح هذا المخطط بعد سقوط كل هؤلاء الشهداء.

 

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قطاع غزة حرب التجويع حرب الإبادة المساعدات الاغاثية فلسطين

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