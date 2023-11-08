الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر المخططات التفصيلية لـ13 قرية بالواحات والصف وكرداسة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد 13 قرية بمراكز ومدن (الواحات البحرية ومدينة الباويطى، الصف، كرداسة) وذلك بعد الاطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة عن شهر أغسطس 2023.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في بيان له أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

القرى المعتمد لها المخطط التفصيلي 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى (عين العزة، الريس، الزبو، عين القصر، الجزائر، مارود، العجوز، الحارة، قبالة، منديشة) التابعة لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى وقرى ( كفر حكيم، كومبرة ) التابعة لمركز ومدينة كرداسة وقرية غمازة الكبرى التابعة لمركز ومدينة الصف. 

المخططات التفصيلية تساهم في إحداث التنمية العمرانية

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية 

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع  خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه، على أن يتم عرض الموضوع على المجلس الشعبى المحلى فى أول دور انعقاد له.

وتأتي الأعمال ضمن خطة عمل محافظة الجيزة.

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